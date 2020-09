TRêS LAGOAS Eventos em buffets serão liberados a partir do dia 16 Eventos poderão ocorrer dentro de regras rígidas, decide comitê

29 SET 2020 - 11h:33 Por Ana Cristina Santos

Saiba Mais Comitê libera retorno do cinema e eventos em buffet

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Três Lagoas autorizou a volta dos eventos em buffets a partir de 16 de outubro.

Segundo o comitê, os eventos poderão ocorrer dentro de regras rígidas, garantindo a segurança à saúde. “Esse tempo foi necessário para que se pensasse sobre qual a melhor forma do retorno da atividade. Chegamos a um consenso no comitê e definimos a data e a maneira como deve acontecer cada evento”, disse o promotor de Justiça, membro do comitê, Moises Casarotto.

LOCAIS ABERTOS

Para eventos em local aberto, será permitida uma lotação máxima de 100 pessoas, respeitando ainda o espaço, com 8 metros quadrados por pessoa. As mesas deverão ter distanciamento de 2 metros com no máximo 6 pessoas e o estilo de buffet deverá ser à la carte, bem como uma série de medidas sanitárias, desde uso de máscara, distanciamento, proibição de pista de dança e espaço kids, entre outras regras.

LOCAIS FECHADOS

Em locais fechados, a lotação máxima é de 50 pessoas, respeitando ainda o espaço de 10 metros quadrados por pessoa no ambiente. As demais regras também falem para locais fechados.

DRIVE-THRU

Para eventos Drive-Thru (os participantes permanecem dentro do seu veículo), serão permitidos até 35 carros, respeitando o toque de recolher e os decretos vigentes. Além disso, poderá haver, no local de recepção, uma mesa para até 6 pessoas dedicada aos anfitriões da festa.

Todos os eventos deverão ser comunicados à Vigilância Sanitária, com a entrega de uma lista com os nomes dos convidados, para que haja a fiscalização e o monitoramento caso houver caso confirmado de Covid entre os participantes após as festas.