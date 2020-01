GUARDAR DINHEIRO ‘Evitar compras e refeições fora de casa para economizar’ Pesquisa revela que essa será a meta financeira dos brasileiros em 2020

6 JAN 2020 - 07h:00 Por Kelly Martins

Qual a sua principal meta financeira em 2020? Uma pesquisa revelou que guardar dinheiro nos próximos 12 meses será a “missão” dos consumidores. Trabalhar, pagar contas e ainda monitorar o orçamento não será uma tarefa fácil. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelou que tem muitas pessoas dispostas a cortar gastos para conseguir aplicar o que sobra do dinheiro no fim do mês, na poupança. O levantamento aponta que 49% dos entrevistados traçaram esse objetivo.

A equipe de reportagem foi às ruas em Três Lagoas para saber se os consumidores também pretendem entrar para essa lista. “O jeito será evitar refeições fora de casa, lanchonetes, bares e compras desnecessárias em lojas. E comecei o ano cancelando o cartão de crédito”, respondeu a doméstica Célia Regina de Oliveira. Ela conta que o principal problema financeiro que enfrentou no último ano foi pagar a fatura do cartão de crédito.“Por isso já cortei o mal pela raiz para conseguir guardar alguma coisa em 2020”, completou.

O operador de máquinas Ricardo Vinicius da Silva disse que traçou a meta de guardar dinheiro para comprar um carro. Também pontuou que pretende fazer cursos de capacitação e, que para isso, terá que avaliar os gastos.“Eu tenho muitos projetos para esse novo ano e sei que vou precisar fazer algumas renúncias para conseguir dinheiro - acho que essa é uma saída. Uma das coisas que penso em fazer é consórcio ou depositar um valor na poupança mensalmente. A agência bancária a qual eu tenho conta já pega uma parte do meu salário e deposita na poupança. É como se eu tivesse pagando uma conta. Isso Já ajuda”, observou.

PESQUISA

Segundo o levantamento do SPC Brasil, 30% dos entrevistados planejam fazer uma viagem em 2020, 28% pretendem comprar ou reformar a casa e 27% querem tirar as finanças do vermelho. Já outros 61% estão otimistas com o quadro econômico no novo ano ao passo que 19% acreditam em um ambiente igual e apenas 12% pior.