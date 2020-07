RCN E CBN LIVE EM AÇÃO Ex-ministro aponta caminhos para superação da pandemia Ricardo Barros abre o ciclo de palestras abordando também cenário pós-Covid

26 JUL 2020 - 07h:00 Por Guilherme Filho

O ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) será o primeiro palestrante do projeto RCN e CBN Live em Ação, na terça-feira (28) a partir das 18h. A conferência virtual terá como tema central a pandemia, alternativas de enfrentamento e os caminhos de saída. O ex-ministro vai também comentar os aspectos gerais da pós-pandemia com a retomada da economia, a volta do Brasil às negociações internacionais e aos programas de desenvolvimento interno.

“Um encontro como esse é muito importante, porque contempla diferentes pontos de vista e ajuda muito a todos tomarem a melhor decisão. Particularmente, estou muito ansioso para participar do projeto e tenho certeza que estaremos contribuindo muito para uma melhor compreensão da realidade”, afirmou o ex-ministro.

As lives do projeto poderão ser acompanhadas a partir das páginas de todos os veículos do grupo RCN de Comunicação em Aparecida do Taboado (Cultura FM), Paranaíba (Cultura FM), Três lagoas (Cultura FM, TVC e Band FM) e Campo Grande (CBN Campo Grande), além do site JPNews. Além do ex-ministro, representantes de vários setores da sociedade participam encaminhando perguntas e ajudando a aprofundar o debate.