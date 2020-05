BASTIDORES Ex-secretário gera ciúmes entre postulantes ao Legislativo Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

PUPILO

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), tem caminhado para baixo e para cima ao lado do médico Cassiano Maia. O ex-secretário Geral da prefeitura, que deixou o cargo para disputar uma vaga na Câmara, parece que tem causado ciúmes em alguns postulantes ao Legislativo Municipal.

RECONHECIMENTO

Ainda sobre Guerreiro, ele fez questão de reconhecer o trabalho da secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, nesse momento de pandemia da Covid-19. O prefeito disse que ela está entre os profissionais linha de frente nesse momento difícil para todos.

SEM COLAR ....

O ministro Luiz Henrique Mandetta ganhou algumas placas e outdoors em Campo Grande, chamando-o de Doutor Brasil. Não há assinatura do autor da homenagem e só comprova que ele ou seus amigos agora pregam um olho na eleição. É a conhecida estratégia de publicar para medir a reação.

Bancada do centrão

Na Assembleia Legislativa já há quem aponte para o surgimento de uma “bancada do centrão” reunindo os partidos que podem passar a fazer parte da tropa de choque do presidente Bolsonaro. PTB, de Neno Razuk, PL, de João Catan, além de Patriotas, de Lídio Lopes, e o PP de Evander Vendramini e Gerson Claro, podem se juntar aos fieis escudeiros do bolsonarismo Coronel David (sem partido mas a caminho do aliança) e Capitão Contar (PSL). Não é pouca gente.