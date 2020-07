BASTIDORES Ex- senador Delcídio está com Covid e dengue Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

25 JUL 2020 - 07h:46 Por Da redação

COVENGUE

O ex-senador Delcídio Amaral (PTB) testou positivo para Covid-19 e, ao mesmo tempo, está com dengue. O ex-integrante do PT anunciou que está com “covengue” nas redes sociais. “Inovei! Hoje soube que estou com “covengue” (um híbrido de covid-19 com dengue). Desculpem a brincadeira mas só assim pra levar adiante e manter a cabeça aprumada”.

AÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted) de Três Lagoas entrou nesta semana com uma ação na Justiça para obrigar a prefeitura da cidade adotar as providências necessárias para contratação dos candidatos regularmente aprovados para as vagas especificamente destinadas no processo seletivo/2020, observada a nova ordem final de classificação. São professores que trabalham com atividades complementares e projetos socioeducacionais.

SURPRESAS

As redes sociais já estão cheias de anúncios de pré-candidaturas de moradores de Três Lagoas. Chama a atenção, a quantidade de novatos, pessoas que vão estrear em uma eleição. Resta aguardar o resultado das eleições para saber se haverá renovação na Câmara.

RECLAMAÇÃO

A Elektro, concessionária de energia elétrica, responsável pelo serviço de iluminação pública em Três Lagoas tem sido alvo de inúmeras reclamações de empresários que têm dificuldades em ver ligados seus prédios recém construídos a rede de energia. Há casos de empreendedores que construíram barracões e aguardam há mais de seis meses a ligação da rede ao padrão de energia.

PRESIDENTE

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), declarou em entrevista nesta semana, que pretende concorrer à presidência da República em 2022, como candidato a presidente ou vice.