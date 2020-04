SAúDE Ex-vereador fratura vértebra da coluna e passará por cirurgia Nilo Cândido caiu de escada em residência e está internado em Campo Grande

25 ABR 2020 - 16h:15 Por Kelly Martins

O ex-vereador de Três Lagoas, Nilo Cândido, fraturou uma vértebra da coluna e deverá passar por cirurgia. Ele está internado em um hospital particular, em Campo Grande, e foi transferido nesta sexta-feira (24) após sofrer um acidente dentro da própria residência.

Ele caiu de uma escada de aproximadamente três metros e quebrou a vértebra lombar L1. “Estou fazendo uma série de exames e estou imobilizado. Quebrei a vértebra L1 e estou aguardando a cirurgia”, disse o ex-vereador por meio de mensagem enviada por aplicativo, na tarde deste sábado (25).

Nas redes sociais, amigos e familiares têm publicado mensagens de apoio à Nilo Cândido. Muitos também pedem orações para a melhora do quadro de saúde.

Legislativo

Nilo Cândido disputou as eleições em 2012 e foi o quarto vereador mais votado, com 1.284 votos, em Três Lagoas. No entanto, faltando alguns meses para encerrar o mandato, em 2016, teve que se afastar do cargo por complicações de saúde. Além de ser formado em matemática e física, também é empresário na cidade.