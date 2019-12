PÓS-FESTA Exagerou no Natal? Nutricionista dá dicas de como desintoxicar organismo Depois da comilança das confraternizações durante o Natal, é hora de desintoxicar o corpo com mais água, chás e frutas

29 DEZ 2019 - 07h:00 Por Tatiane Simon

A comilança do Natal terminou, mas na próxima terça-feira já tem Réveillon, ou seja, mais comida à vista! Cair em tentação e cometer excessos diante de uma mesa farta são hábitos que se repetem a cada ceia de fim de ano. Agora, para quem exagerou na dose e não quer ver mais comida pela frente, a estratégia é voltar para o foco e manter o equilíbrio nos próximos dias, segundo a nutricionista funcional Melissa Siketo. “A orientação é ingerir bastante água. Chás podem ajudar a desintoxicar. E, principalmente, voltar para o foco é essencial”, explica.

De acordo com a nutricionista, voltar à rotina do que está acostumado a comer e à prática de exercícios físicos são importantes no período de entre festas. “Nesse intervalo teremos um final de semana, a dica é não abusar nesses dias. Evitar consumo de bebida alcoólica e de frituras. Tente encarar o sábado e o domingo como dois dias comuns e não extrapole. Para se ter uma ideia, uma lata de cerveja pode demorar uma hora para metabolizar o fígado. A solução é consumir alimentos detox e diuréticos que ajudam o processo de limpeza.

Afinal, recusar o espumante na véspera de Ano Novo é quase impossível, então vale a pena o sacrifício”, conta.

A especialista demonstrou como tentar “correr atrás do prejuízo” nesta semana pode ser simples e nutritivo. “Não adianta querer jejuar agora e optar por dietas restritivas. Isso pode ser perigoso e com certeza será frustrante porque ninguém aguenta. O ideal é manter refeições equilibradas e saudáveis e sempre ter em mente que nenhum resultado se conquista de um dia para o outro”, pontua.

A nutricionista reforça que quem exagerou na alimentação no Natal, deve tentar alimentações mais balanceadas nos próximos dias. “Podem investir em uma dieta com baixo Carboidrato. Não é ficar sem, é escolher melhor. Um pão integral ao invés do pão francês. Ou até mesmo ovos no lugar do pão. E, principalmente, voltar às atividades físicas para gastar essas calorias extras. Isso porque nós consumimos a quantidade necessária para o nosso corpo ‘trabalhar’ e um extra, por conta das tentações e das comidas típicas dessa época”, pontua.

NA GELADEIRA

Ter em casa alimentos saudáveis, como frutas, legumes e carnes magras auxiliam a manter o foco e a disciplina alimentar. Uma excelente dica é já deixar refeições e sucos detox como este congelados, prontos para consumi-los.

O mesmo pode ser aplicado às saladas e às frutas. “Deixe-as lavadas em potes na geladeira. Na hora da fome não precisará ‘perder’ tempo lavando e, assim, evita deixar de comer frutas, legumes e saladas por conta da pressa e optar por comer algum produto embutido ou industrializado”.

Chás também podem ajudar no processo de desintoxicação do organismo. Além disso, os nutrientes não se perdem quando são feitos pela manhã e consumidos ao longo do dia.