COVID-19 Exame descarta coronavírus em homem que morreu em Três Lagoas Óbito de um homem de 58 anos ocorreu no dia 26 de julho; resultado testou negativo para Covid-19

4 AGO 2020 - 16h:30 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou, nesta terça-feira (4), que deu negativo o resultado do exame do homem de 58 anos que morreu com suspeita de coronavírus na cidade no dia 26 de julho. A amostra de material foi encaminhada para o Laboratório Central (Lacen), de Campo Grande, e o resultado foi divulgado hoje.

A Prefeitura de Três Lagoas também informou, por meio de nota, que mais 18 casos foram confirmados como positivos nas últimas 24 horas. Os novos casos são sete, 07 homens de 33 a 61 anos e 11 mulheres de 22 a 61 anos. Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar.

Hospitalizados

No hospital estão 10 pessoas. Metade delas com diagnóstico positivo para doença. Três estão internadas em UTI pública e duas em enfermaria pública. Entre os suspeitos, um está em UTI privada; umem enfermaria privada e três em enfermaria púbica.

Três Lagoas chegou a 713 foram confirmados com 472 recuperadas e 18 foram a óbito. Outras 342 estão em investigação.