COVID-19 Exame descarta coronavírus em moradora que morreu em Três Lagoas Óbito de uma mulher de 43 anos ocorreu no dia 13 de setembro; resultado testou negativo

21 SET 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou, nesta segunda-feira (21), que testou negativo o resultado do exame de teste da mulher de 43 anos que morreu com suspeita de coronavírus na cidade no dia 13 de setembro.

A amostra do material foi encaminhada para o Laboratório Central (Lacen), de Campo Grande, e o resultado foi divulgado hoje.

Agora, Três Lagoas investiga outra morte com a suspeita de Covid-19. Trata-se de um óbito ocorrido nesta segunda-feira e a vítima era um homem de 58 anos, que estava internado com a suspeita da doença em um leito de UTI Covid.

Até o momento, o município contabiliza 28 mortes. As mais recentes foram registradas no domingo (20). As vítimas eram dois homens, um de 65 e outro de 70 anos.