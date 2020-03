COVID-19 Exame descarta mais um caso suspeito do novo coronavírus Saúde recebeu exame laboratorial e resultado foi negativo para a doença

20 MAR 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Exame feitos no Laboratório Central (Lacen), em Campo Grande, descarta a presença do novo coronavírus em uma moradora de Três Lagoas, de 50 anos, que retornou de viagens internacionais recentemente. Ela teria ido aos Estados Unidos e Argentina. Ao chegar em Três Lagoas, ela apresentou sintomas da Covid-19 e permaneceu em isolamento domiciliar. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas.

Com a atualização do novo boletim, quatro dos seis casos suspeitos foram descartados para a Covid-19. Duas moradoras ainda aguardam pelo resultado laboratorial. Uma delas tem 27 anos e ela teria retornado do Paraguai. A outra paciente tem 14 anos e viajou recentemente para os Estados Unidos. As duas ocorrências foram notificadas na segunda-feira (16) e o diagnóstico das moradoras ainda não foi concluido.