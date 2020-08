PANDEMIA Exames descartam coronavírus em casal que morreu em Três Lagoas Óbito de um homem ocorreu no dia 13 e de uma idosa no dia 7 deste mês; resultados testaram negativo para Covid-19

18 AGO 2020 - 16h:30 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou, nesta terça-feira (18), que deu negativo o resultado do exame de uma mulher de 72 anos que faleceu no dia 7 de agosto. Também testou negativo o exame de um homem de 32 anos que veio a óbito no dia 13 de agosto. As amostras dos materiais foram encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen), de Campo Grande, e os resultado foram divulgado hoje.

O Boletim Epidemiológico COVID-19 desta terça-feira (18) informou ainda que mais 31 casos foram confirmados como positivos hoje, porém, um caso positivo informado anteriormente foi exportado para outro município, pois, após investigação, constatou-se que não é de Três Lagoas.

Uma mulher, de Brasilândia, que estava internada como suspeita de COVID-19 em Três Lagoas faleceu na manhã de hoje, à 9h44, e está aguardando o resultado do teste rápido e SWAB.

No hospital estão 17 pessoas, 04 confirmados em UTI pública, 02 em UTI privada, 02 em enfermaria pública e 02 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 05 estão em enfermaria pública, 01 em enfermaria privada e 01 em UTI pública.

Portanto, Três lagoas chegou a 8361 notificações, destes, 992 foram confirmados e 7369 deram negativo. Entre os positivos, 608 já se recuperaram da doença e 19 foram a óbito, então o número de casos ativos subiu para 365.