RESULTADO Exames descartam coronavírus em idoso que morreu em Três Lagoas Óbito de um idoso de 90 anos ocorreu no dia 26 de agost; resultado testou negativo

9 SET 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou, nesta quarta-feira (9), que testaram negativo os resultados dos exames de teste rápido e swab do idoso de 90 anos que morreu com suspeita de coronavírus na cidade no dia 26 de agosta.

As amostras dos materiais foram encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen), de Campo Grande, e o resultado foi divulgado hoje.

Agora, Três Lagoas não investiga mais nenhuma morte com a suspeita de Covide-19.

Até o momento, o município contabiliza 24 mortes. As mais recentes foram registradas no dia 5 deste mês. As vítimas eram marido e mulher e estavam internados na UTI de um hospital particular da cidade.