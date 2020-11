NEGATIVO Exames descartam coronavírus em idosos que morreram em Três Lagoas Resultados foram divulgados nesta segunda-feira (16) no boletim epidemiológico

16 NOV 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou, nesta segunda-feira (16), que testaram negativo os resultados dos exames dos idosos que morreram, na semana passada, com suspeita de coronavírus na cidade. A primeira vítima era uma mulher de 78 anos que faleceu no dia 12 e, no dia seguinte, um idoso de 72 anos faleceu com a suspeita da doença.

As amostras dos materiais foram encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen), de Campo Grande, e os resultados foram divulgados hoje.

Agora, Três Lagoas não investiga mais nenhuma morte com a suspeita de Covide-19.

Até o momento, o município contabiliza 44 mortes.

Mais casos

Mais 11 casos foram confirmados como positivos hoje. Um caso confirmado foi transferido para outra localidade e mais 5 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas como recuperadas da doença.

No hospital, estão 07 pessoas, 01 confirmada em UTI pública, 03 em enfermaria pública e 01 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 01 em UTI pública e 01 em enfermaria particular.

Portanto, Três Lagoas chegou a 20.680 notificações, destes, 3.193 foram confirmados e 17.487 deram negativo. Entre os positivos, 2.814 já se recuperaram da doença e 44 foram a óbito, então o número de casos ativos é de 335.