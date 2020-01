TRêS LAGOAS Exames laboratoriais descartam morte de idoso por dengue Morador de 83 anos foi diagnosticado com a doença no hospital e morreu na sexta

28 JAN 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou nesta segunda-feira (27) resultados de exames laboratoriais que descartam a suspeita por dengue pela morte de um idoso de 83 anos. Os exames foram realizados pelo Laboratório Central de MS (LACEM) e os exames deram negativo.

O homem foi internado na quinta-feira (23) e com dores no corpo e pressão baixa. Ele foi atendido, medicado e, inicialmente, a suspeita da causa da morte seria de dengue, mas o quadro clínico piorou e ele morreu às 4h11 de sexta-feira (24) após uma parada cardiorrespiratória.

Dados do Boletim Epidemiológico apontam que, até o momento, 53 moradores foram diagnosticados com dengue. Quatro pessoas já morreram por dengue no Estado.