TRêS LAGOAS Exames para teste rápido da Covid já podem ser agendados por telefone Agendamento faz parte do serviço de drive-thru que será oferecido em Três Lagoas

27 ABR 2020 - 06h:02 Por Ana Cristina Santos

Moradores de Três Lagoas já podem agendar por telefone exames de testes rápidos para diagnósticos de Coronavírus.

O agendamento faz parte do serviço de drive-thru – sistema no qual os testes são realizados dentro do próprio veículo, com o mínimo de contato, de forma segura, eficiente e rápida. O serviço, oferecido pelo governo do Estado, vai funcionar no quartel do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas.

Os atendimentos serão nas terças e quintas-feiras, por intermédio do telefone (67) 3311 6264, com uma média de 20 coletas ao dia.

A consulta é agendada via telefone e confirmada por um SMS, mensagem por celular, com a data, o horário e o local. Ao chegar no dia do exame, após as confirmações dos dados, é realizada a coleta RT PCR, por biologia molecular, dentro do próprio automóvel, sem a presença de acompanhante (quando assim possível, desconsiderando os casos de crianças e idosos) e levando cerca de 5 minutos.

O exame é encaminhado ao Laboratório Central (Lacen), o resultado leva de 24h a 48h no máximo e é encaminhado por SMS ao paciente, que também é acionado pela equipe médica responsável do Disk Covid.

O cidadão também poderá consultar o resultado do exame no site da Secretaria de Estado de Saúde – www.saude.ms.gov.br.