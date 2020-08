TRêS LAGOAS Excesso de caminhões no posto fiscal causa congestionamento na entrada da cidade Fila de veículos ultrapassou a ponte sobre o rio Paraná, em Jupiá

26 AGO 2020 - 17h:35 Por Ana Cristina Santos

A superlotação de caminhões no pátio do posto fiscal e a demora no atendimento no local comprometeu o trânsito dos veículos que trafegavam pela BR-262, via de acesso à Três Lagoas para quem vem do Estado de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (26).

Motoristas ficaram horas em um fila que ultrapassou a ponte sobre o rio Paraná, em Jupiá, devido à demora.

A reportagem conversou com uma funcionária do posto fiscal, que informou não saber o porque da quantidade de caminhões nesta quarta-feira. Disse que poderia ser, talvez, pelo feriado em Campo Grande. No entanto, não explicou o que teria uma coisa com a outra.

Segundo essa funcionária, o posto estava com seis fiscais trabalhando. Motoristas, no entanto, reclamaram da demora e da burocracia no posto fiscal.

Por conta da fila de veículos, a barreira sanitária liberou o trânsito no local para evitar um congestionamento maior. Além do que, as pessoas estavam aguardando horas no sol, o que poderia comprometer na aferição da temperatura.

O trânsito voltou a fluir melhor após a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).