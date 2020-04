RETOMADA Expediente no Detran é marcado por tumulto e aglomeração em Três Lagoas Nesta segunda-feira (13), o órgão retomou o expediente na cidade que estava suspenso desde 23 de março

13 ABR 2020 - 11h:27 Por Kelly Martins

O atendimento no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) foi retomado, nesta segunda-feira (13), em Três Lagoas. E logo no início da manhã, uma fila gigante já se formava em frente ao órgão. Na agência do Detran de Três Lagoas o expediente é a partir das 7h30 às 11h30 e, 12h30 até as 16h30. Porém, o primeiro dia foi marcado por aglomeração e tumulto.

Os serviços estavam suspensos desde 23 de março e a nova data de atendimento faz parte das medidas tomadas como forma de prevenção a Covid-19 pelo Governo do Estado. Porém, a orientação continua sendo para que as pessoas fiquem em casa. Ainda segundo o órgão, é importante salientar que, mesmo com a abertura parcial do atendimento, a interrupção de alguns prazos se mantém por período indeterminado, conforme publicado em Diário Oficial por meio da portaria 71 de 23 de março de 2020 e determinação do Contran (Conselho Nacional do Trânsito).