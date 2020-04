IMUNIDADE Exposição moderada ao sol não deve ser esquecida mesmo durante isolamento Tomar sol é importante para sintetização da vitamina D, segundo dermatologista

14 ABR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Diante do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, a exposição solar fica prejudicada, mas não deve ser esquecida. A exposição moderada ao sol é importante para sintetização da vitamina D. Entre os benefícios da vitamina D (VD) está a melhora do sistema imune.

A vitamina D é um nutriente com função de hormônio que age em diversas áreas do organismo, segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga. “Manter níveis normais de vitamina D está associado a menor taxa de infecções, porque ela está envolvida no processo de defesa do organismo contra agentes infecciosos e células cancerígenas", explica.

A médica explica que grande parte da vitamina D é produzida pela pele, sendo mais de 90% pela exposição solar habitual. “O banho de sol pode ser na sacada do prédio, no jardim ou no quintal. Isso promove uma grande síntese de vitamina D. Outra grande parte ocorre pela alimentação, com alimentos como peixes, ovos, derivados de leite e algumas frutas. Esses alimentos têm uma quantidade de vitamina D. Essas são as duas principais fontes de vitamina D para o organismo: exposição solar leve e alimentação”.

A dermatologista dá uma dica para tomar sol de forma leve. “O ideal é tomar o sol da manhã. Exposição em excesso também pode causar prejuízos. Assim como a suplementação da vitamina D. Ela só é suplementada mediante prescrição médica após o paciente passar por exame laboratorial. A vitamina em excesso pode levar à calcificação”, complementa.