OPORTUNIDADE Fábrica de celulose abre processo seletivo com 50 vagas; confira Vagas de emprego são para Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara

5 AGO 2020 - 11h:30 Por Kelly Martins

A Suzano, fábrica de celulose com unidade em Três Lagoas, abriu processo seletivo para preencher 55 vagas na cidade e também nos municípios de Água Clara e Brasilândia. As seleções são para os setores: industrial, logística florestal, colheita e silvicultura. As vagas são para os interessados com mais de 18 anos, sem distinção de gênero, classe social, deficiência, orientação sexual, etnia ou origem.

De acordo com a Suzano, as vagas para Três Lagoas são para consultor de produção (2); assistente de processo II (2); técnico de logística florestal (1); auxiliar de produção (1); planejador manutenção I (2) e uma para operador área caustificação e forno de cal.

Já para o município de Brasilândia, há uma vaga para mecânico de silvicultura e, considerando as três cidades, são 35 vagas de operador colheita I e mecânico colheita florestal (10).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. No endereço eletrônico, é possível encontrar mais informações sobre os processos seletivos em andamento em Mato Grosso do Sul, assim como de outras vagas abertas nas unidades da Suzano no país. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam entre os dias 7 e 12 de agosto, dependendo do processo seletivo escolhido.