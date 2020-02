OPORTUNIDADE Fábrica de celulose oferta vagas de emprego para Três Lagoas Vagas são para Auxiliar Administrativo e Operador de Máquinas Florestais

21 FEV 2020 - 15h:30 Por Tatiane Simon

A fábrica de papel e celulose Suzano está com processo seletivo aberto para contratação de auxiliar administrativo e operador de máquinas florestais em Três Lagoas e região. As oportunidades são para pessoas de todos os gêneros, a partir de 18 anos.

Para concorrer à vaga de Auxiliar Administrativo, o candidato precisa ter Ensino Médio completo, domínio do Pacote Office, noções básicas de rotina administrativa e residir em Três Lagoas. Além dos pré-requisitos básicos, são desejáveis ter Ensino Superior completo ou cursando áreas como Administração, Engenharia Florestal, etc; conhecimento em SAP e em rotina de almoxarifado, e CNH categoria B.

Já para a vaga de Operador de Máquinas Florestais (Colheita), são necessários pré-requisitos, como: Ensino Fundamental completo, curso de Operador de Máquinas Florestais, experiência de um ano na operação de máquinas florestais e residir nas cidades de Três Lagoas, Brasilândia ou Água Clara. São desejáveis para o cargo conhecimento básico em mecânica, hidráulica e elétrica, e CNH na categoria B ou acima.

Inscrições

Para se inscrever, o interessado (ou interessada) precisa acessar a página de Oportunidades da Suzano, por meio do endereço eletrônico (https://jobs.kenoby.com/Suzano). Mais informações também podem ser obtidas com a empresa recrutadora Evoluir RH, pelo telefone (67) 3521-7734.

“Todas as vagas abertas pela empresa são lançadas na nossa página de Oportunidades. Por isso, é interessante que a pessoa que busca seu primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho a acesse com frequência. Nela, é possível encontrar vagas de todas as unidades da Suzano do País. Também temos, nesse mesmo endereço, o nosso banco de talentos, onde o interessado, ou interessada, pode realizar seu cadastro. Lembrando que é muito importante manter o cadastro com os dados como telefone, e-mail e endereço atualizados para garantir o nosso contato caso seja selecionado para o processo seletivo”, reforçou Ângela Aparecida dos Santos, gestora de Gente e Gestão da Unidade Três Lagoas da Suzano.