OPORTUNIDADE Fábrica de celulose oferta vagas de emprego para Três Lagoas Além de Três Lagoas, as vagas são para as cidades de Água Clara, Inocência e SP

24 FEV 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

A fábrica de papel e celulose Eldorado Brasil Celulose está com vagas abertas para profissionais de diversos níveis e setores para Três Lagoas, Água Clara, Inocência e São Paulo.



A oportunidade para Três Lagoas é onde está o maior número de vagas abertas para trabalhar na empresa, com oportunidades para supervisor de suprimentos, para profissionais com formação superior, conhecimento em SAP MM, inglês avançado e gestão da cadeia de suprimentos: MDG e MDM.

Para Água Clara, a oportunidade é para líder de operações de transporte, em que é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação categoria B, conhecimento no pacote office e disponibilidade para morar em Água Clara.



Em Inocência a vaga é para mecânico, posição em que é exigido ensino médio completo, carteira de habilitação categoria D e disponibilidade para morar na cidade e trabalhar em turnos.



Já em São Paulo, há vaga para cientista de dados, em que é exigido graduação em engenharia, análise de sistemas ou áreas afins, e experiência com ferramentas SAP BW e BPC (Planejamento e Consolidação). Também para São Paulo, existe oportunidade para especialista de sistemas, para profissionais formados em TI ou áreas correlatadas e que tenha conhecimentos em SAP, IOT e outros sistemas.



Confira as vagas:



- Operador de máquinas com ensino médio completo, curso de operador de máquinas florestais, vivência em operação com escavadeira hidráulica, pá carregadeira e trator agrícola e ter carteira de habilitação categoria C. Vaga para Três Lagoas (MS).



- Líder de Manutenção de Refrigeração, com exigência curso técnico em refrigeração, mecânica ou elétrica, conhecimento em pacote office e experiência anterior comprovada. Posição para Três Lagoas (MS).



- Gerente Funcional de Manutenção Complementar, para profissionais que tenham graduação em engenharia civil, elétrica ou afins, carteira de habilitação categoria B, conhecimento em pacote office, experiência com refratário (Caldeira e Forno de Cal), revestimentos (cerâmica, resinas, epóxi, fibra, entre outros), pintura predial, equipamentos industriais, plataforma de elevação, andaime, isolamento térmico e manutenção civil. Vaga para Três Lagoas (MS).



- Analista de Certificação III, que tenha formação em engenharia ambiental, florestal ou afins, e amplos conhecimentos sistema de certificação. Oportunidade para Três Lagoas (MS).



- Analista de Suprimentos III, para pessoas com formação superior em administração, economia, engenharia ou afins, conhecimento em SAP módulo MM e sólidos conhecimentos em compras e suprimentos. Posição para Três Lagoas (MS).



Os candidatos que possuam os requisitos obrigatórios para as funções poderão se inscrever pelo site da empresa, no "Trabalhe Conosco". Acesse o site para mais informações: www.eldoradobrasil.com.br



Os valores Atitude de Dono, Determinação, Disponibilidade, Disciplina, Franqueza, Humildade e Simplicidade são avaliados durante o processo seletivo.