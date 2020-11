INVESTIMENTOS Fábrica de embalagens vai gerar 330 novos empregos em Três Lagoas Governo do Estado assinou termo de incentivos fiscais para multinacional com fábrica na cidade

17 NOV 2020 - 11h:43 Por Ana Cristina Santos

A Amcor, líder global no desenvolvimento e produção de embalagens para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, entre outros, vai ampliar a fábrica de Três Lagoas e aumentar o número de empregos gerados na cidade.

A indústria já gera 331 empregos em Três Lagoas e, até julho do ano que vem, chegará a 720 postos de trabalho, além disso, vai trabalhar com novas linhas de produção. O investimento na ampliação será de mais de R$ 115 milhões.

O anúncio foi feito pela diretoria da empresa no Brasil em teleconferência com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), e o secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Na ocasião, foi confirmado e assinado o termo de incentivos fiscais do governo estadual para a empresa.

Segundo o governador, a decisão de ampliar a fábrica é resultado, em grande parte, da credibilidade conquistada pelo Estado nos últimos anos, sendo o sexto mais competitivo do Brasil. “Será a maior fábrica global desse grupo, que é um dos maiores de embalagem do mundo. A gente fica muito contente por eles terem escolhido Mato Grosso do Sul, por estarem no nosso estado e trazerem investimentos importantes que vão gerar emprego, renda e oportunidade para Mato Grosso do Sul, Três Lagoas e para toda aquela região”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Jaime Verruck explicou que a escolha da unidade de Três Lagoas para ser ampliada foi uma tratativa iniciada há um ano com o governo do Estado e que o investimento vai ao encontro da política de diversificação da economia. “A partir do investimento, 60% dos brasileiros vão ter contato com uma embalagem produzida pela Ancor em Três Lagoas”, destacou.