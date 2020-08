ELEIÇÕES 2020 Fabrício Venturoli será o entrevistado desta quinta do RCN Notícias Auditor fiscal será o quarto participante da rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito

12 AGO 2020 - 17h:08 Por Ana Cristina Santos

Dando sequência a séria de entrevistas com os pré-candidatos à prefeito de Três Lagoas, o convidado do RCN Notícias desta quinta-feira (12), será o auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Fabrício Venturoli, do Republicanos.

As entrevistas serão sempre ao vivo, a partir das 7h20, no RCN Notícias, com transmissão pela TVC canal 13.1, pela rádio Cultura FM 106.5, pelas redes sociais, através do Facebook do JPNews e da Cultura/TVC e também pelo Youtube da TVC. Depois serão publicadas também, no Jornal do Povo e no JPNews.

O objetivo é possibilitar que os eleitores possam ir conhecendo quem são os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas, e debater as propostas de governo que eles têm para a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul.

O primeiro entrevistado foi o pré-candidato do PT, Reynold Duarte. O segundo, o pré-candidato do PSL, tenente- coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, e o terceiro o jornalista Sebastião Neto, do Solidariedade.

Ainda serão entrevistados o vereador Renée Venâncio, do PL ,e o prefeito Ângelo Guerreiro, do PSDB).