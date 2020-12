SOLIDÁRIO Campanha arrecada brinquedos até dia 21 para Natal de crianças carentes 'Faça uma criança feliz' é realizada pelo nono ano e é voltada para crianças de Três Lagoas

14 DEZ 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Pelo nono ano consecutivo, o voluntário Bruno Patrezi, que realiza ações sociais todos os anos, em Três Lagoas, está realizando desta vez, a campanha “Faça uma criança feliz”. O objetivo é arrecadar brinquedos novos e usados, de qualquer valor, para doar à crianças do bairro Jardim das Primaveras.

Os interessados em fazer doações podem ir até os pontos de coleta, levar um brinquedo de qualquer valor. O prazo de recebimento encerra no dia 21 de dezembro.

Segundo Patrezi, as crianças do bairro já esperam todos os anos pela ação. “A finalidade é tirar um sorriso dessas crianças carentes. Esse é um bairro que nós escolhemos a dedo, por ser muito carente. Eles já estão acostumados com a nossa visita todo ano”, contou.

Com ajuda de empresas da cidade, a ação social tem os seguintes pontos de arrecadação: MG Beleza e Estética e My Toy Brinquedos.