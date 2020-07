POLÍCIA Peças chave de Facção criminosa é alvo de operação Membros da facção mesmo presos continuam orquestrando os crimes

7 JUL 2020 - 13h:31 Por Israel Espíndola

Em uma ação estratégica e eficaz, a operação “Ponto Cego”, desarticulou peças chaves da facção criminosa PCC, deflagrada pelo Ministério Público do Estado, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e do Batalhão de Choque da Polícia Militar cumpriu 40 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. A operação ocorreu logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7), em quatro municípios simultaneamente, Campo Grande, Sidrolandia, São Gabriel do Oeste e Dourados.

Operação “Ponto Cego” refere-se à necessidade de isolar os principais integrantes da organização criminosa, dentro dos presídios, a fim de impedir que continuem a cometer crimes.

O foco desta Operação é a Organização Criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), atuante dentro e fora dos presídios. Vinte e sete mandados de prisão referem-se a membros da facção criminosa que já estão reclusos em presídios de Mato Grosso do Sul e, mesmo nessa condição, continuam a praticar graves crimes, dentre eles tráfico de drogas, roubos e homicídios nos chamados “Tribunais do Crime".