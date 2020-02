SINALIZAÇÃO Faixa elevada dá lugar a lombada eletrônica Departamento de Trânsito estuda implantar mais faixas elevadas

4 FEV 2020 - 18h:50 Por Ana Cristina Santos

O Departamento de Obras da prefeitura construiu uma faixa elevada na rua Egídio Thomé, no bairro JK, em Três Lagoas. No local, existe uma lombada eletrônica que foi desligada em agosto do ano passado, após o governo do Estado, responsável pelos equipamentos, romper contrato com a empresa que gerenciava as lombadas eletrônicas instaladas em ruas e avenidas de Três Lagoas, bem como em outros municípios.

O Departamento de Trânsito também não descarta a implantação de faixas elevadas na avenida Capitão Olyntho Mancini, em frente a escola municipal Maria Eulalia Vieira, no Jardim Alvorada, onde também foi desativada a lombada eletrônica.

Em Três Lagoas, as lombadas eletrônicas estão localizadas na avenida Capitão Olyntho Mancini, próximo a Escola Municipal Maria Eulália, na rua Elvírio Mário Mancini, com a avenida Olyntho Mancini, na avenida Filinto Muller com a Olyntho Mancini (próximo a Lagoa Maior), na avenida Rosário Congro, na rua Egídio Thomé, em frente a Clínica da Criança.