CORONAVÍRUS Fake news propõe até troca de álcool por vinagre Secretária de saúde alerta sobre receitas caseiras que não surtem efeito algum

4 MAR 2020 - 08h:23 Por Gisele Mendes

Desde que o coronavírus passou a se espalhar pelo mundo e os dois primeiros casos foram confirmados no Brasil, as fake News também se multiplicaram. De acordo com o Ministério da Saúde, desde janeiro, o canal de combate a notícias falsas do órgão já registrou quase 10 mil notícias inverídicas.

Os assuntos são os mais diversos, desde chá caseiros, que prometem curar o Covid-19, doença transmitida pelo coronavírus, a confecção de máscaras caseiras e a substituição do álcool gel pelo vinagre.

De acordo com Angelina Zuque, secretária de saúde de Três Lagoas, o canal mais seguro de informações a cerca do coronavírus é o site do Ministério da Saúde (https://saude.gov.br/). Ela conta que nem mesmo um remédio específico, que cure a doença, foi identificado. “Infelizmente os chás caseiros não curam. Estão divulgando chá de folha de abacate, de cravo da índia, entre outros. Mas eles não são eficazes, infelizmente”, destacou.

Em relação a substituição do álcool gel pelo vinagre, a secretária orienta que a informação é fake. “O vinagre não esteriliza e jamais deve ser substituído pelo álcool e até mesmo ele deve ser usado apenas se não der para lavar as mãos com água e sabão, até porque, o álcool deve ser usado com as mãos limpas. Ele não promove o mesmo efeito da água e do sabão”, completou.