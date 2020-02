AEROPORTO Falta de aparelho impede operação de voos noturnos Aeroporto tem apenas um voo diário a SP; segunda linha deve funcionar em março

22 FEV 2020 - 08h:18 Por Ana Cristina Santos

A empresa Azul Linhas Aéreas afirmou em nota enviada à reportagem, nesta semana, que não possui mais linhas em Três Lagoas por falta de um equipamento necessário para pousos de aeronaves à noite. Sem o sistema, os níveis mínimos de segurança seriam elevados, segundo a companhia.

A entrada da empresa VoePass em Mato Grosso do Sul, prevista para março, não deve alterar o único voo da Azul com linha na cidade, para Campinas (SP). A empresa cita, porém, a necessidade do aparelho instalar novas linhas. “A Azul tem o desejo de operar voos à noite na cidade, mas, por falta de um equipamento chamado IFR [Instrument Flight Rules], a companhia não pode ampliar sua operação no destino sul-mato-grossense”, disse a empresa na nota.

A instrutora de voo e ex-superintendente do aeroporto, Sayure Baez, disse que a falta do IFR não é a causa principal de não haver voos à noite em Três Lagoas. A localização de hangares antigos e, hoje, fora de padrões, dificulta a aterrissagem de aviões, disse.

No ano passado, a prefeitura anunciou a contratação de uma empresa, por licitação, para a construção de hangares e a demolição dos atuais, durante reunião com donos de aeronaves. Ontem, por meio da assessoria de imprensa, a administração disse que não há previsão concreta sobre isso.

O secretário de Administração da prefeitura, Gilmar Tabone, afirmou por meio da assessoria, que a administração não tem previsão para instalar o equipamento. Mas, que a modernização do aeroporto faz parte de projeto em fase de elaboração.

Segundo o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão das Forças Armadas, o IFR “se comunica com outros receptores/emissores localizados no solo ou em satélites e orientam as aeronaves no ar” para voos noturnos ou em condições instáveis do clima.

A reportagem não obteve resposta de um revendedor do aparelho, de Miami (EUA), sobre preço do aparelho.