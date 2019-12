TRÂNSITO Falta de cinto de segurança e falar ao telefone lideram estatística de multas Agentes de trânsito e a Polícia Militar registraram quase 5 mil multas somente neste ano, em ruas e avenidas de Três Lagoas

31 DEZ 2019 - 07h:00 Por Kelly Martins

Por dia, 13 motoristas são multados em Três Lagoas. No ano, agentes de trânsito e a Polícia Militar emitiram 4.918 notificações - média de 409 multas por mês, de acordo com o balanço de infrações do Departamento Municipal de Trânsito.

O levantamento aponta que a imprudência de motoristas é elevada na cidade.

Dirigir sem cinto de segurança e segurando celular, por exemplo, são as infrações mais comuns. E, segundo autoridades de trânsito, são causas de grande parte dos acidentes.

Ao menos 1.773 motoristas foram flagrados sem o cinto. A multa para essa infração é de R$ 195,23, mais cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), como infração classificada como grave.

A quantidade de autuações corresponde a 30% do total de multas registradas no ano.

O uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil há mais de 20 anos. Mesmo assim, 13% os motoristas que não usam o cinto regularmente. Quando se trata do passageiro do banco da frente, o número sobe para 15%, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Só em 2018, a PRF multou 170 mil pessoas por esse tipo de infração. Neste ano, balanço finalizado em novembro chegava a 182 mil autuações.

Classificada como gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, a infração por uso de celular ao volante pesa no bolso. São R$ 283,47, de multa, além de sete pontos anotados na CNH.

Nesse caso, 1.136 condutores foram multados em Três Lagoas.

A multa pode ainda ser combinada com outro tipo de infração: a condução de veículo sem as duas mãos ao volante, que custa R$ 130,16 e rende mais cinco pontos na carteira.

No Brasil, o número de autuações por este tipo de infração deve passar de 300 mil neste ano. Em 2018 foram aplicadas 275 mil multas, segundo dados das polícias rodoviárias estaduais.

SUSPENSÃO

O acúmulo de 20 pontos ou mais, em um período de até 12 meses, implica na suspensão da CNH.

Mesmo com o carro parado no semáforo ou no engarrafamento, o manuseio de aparelhos eletrônicos continua sendo infração passível de multa.

Outro tipo de infração com destaque no ranking de infrações é estacionar ao lado ou sobre canteiro central de avenidas. Foram 284 autuações, seguido de dirigir pela contramão da via com sinalização, o que corresponde a 202 multas.

De acordo com o Departamento de Trânsito, 169 motoristas avançaram em sinal vermelho neste ano.