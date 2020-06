NO PAPEL Falta de UTI Neonatal do SUS inviabiliza banco de leite materno em Três Lagoas Hospital Auxiliadora tentou angariar recursos junto ao Ministério da Saúde, mas projeto ficou apenas no papel

21 JUN 2020 - 07h:30 Por Kelly Martins

A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês sejam alimentados apenas com leite materno pelo menos até os seis meses de vida. Além disso, amamentar, como avaliam pediatras e obstetras, fortalece o vínculo de amor entre mãe e filho. E, nesse cenário, Três Lagoas carece de um banco de leite materno e as mães interessadas em doar leite, por exemplo, são impossibilitadas de colaborar com aquelas que não têm. E assim, elas acabam fornecendo ao filho leite industrializado.

A falta de um banco leite materno no município é justificado pela ausência de uma UTI Neonatal que atenda pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Atualmente, Mato Grosso do Sul possui cinco hospitais com banco de leite materno - quatro deles estão em Campo Grande e um em Dourados.

Em casos de necessidade, a gestante e o bebê recebem atendimento na UTI Neonatal do hospital particular Cassems de Três Lagoas. Porém, não há banco de leite. Dessa forma, as mães que precisam desse tipo de atendimento na cidade recorrem aos hospitais conveniados com o Ministério da Saúde e oferecem o serviço via SUS, na capital.

HOSPITAL AUXILIADORA

O Hospital Auxiliadora, que é filantrópico, com 93% de atendimentos realizados pelo SUS, informou que já apresentou projetos e enviou proposta ao Ministério da Saúde com intuito de implantar a UTI Neonatal, assim como o banco de leite materno. Mas, por conta de falta de recursos, não deu continuidade ao projeto. “Devido ao desequilíbrio financeiro, qualquer que seja a obra para melhorias, é necessário à aplicação de recursos governamentais ou doações. Além da infraestrutura para ampliação ou novos serviços, os projetos do Auxiliadora consideram o custeio dos mesmos, a fim de viabilizar a manutenção de serviços com qualidade. Esse mesmo entendimento foi aplicado ao Banco de Leite Humano, quando o hospital inseriu propostas ao Ministério da Saúde há alguns anos atrás, pleiteando: Unidade Terapia Intensiva Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediários, Unidade Canguru e Banco de Leite Humano. E não houve continuidade das propostas inseridas pelo hospital”, consta trecho de nota.

HOSPITAL REGIONAL

A grande expectativa do município é a entrega do Hospital Regional, em Três Lagoas. Com a instalação de uma hospital universitário, aumentam as chances de uma UTI Neonatal. Segundo a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, a instalação ainda é discutida com a gestão local. De acordo com o Ministério da Saúde, a amamentação ajuda a reduzir a mortalidade infantil, além de benefícios à saúde da mulher, como a redução das chances de desenvolver câncer de mama, útero e ovário.