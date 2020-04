ÓBITO Família de homem encontrado sem vida em via pública é informada por polícia A Polícia Civil e Militar conseguiram localizar e informar a família sobre a morte

30 ABR 2020 - 06h:23 Por Alfredo Neto

A familía de Fábio Câmara Pereira de 40 anos foi informada sobre a morte do homem que foi encontrado caído sem vida no final da noite desta quarta-feira (29) na rua Antônio Esteves Leal, no bairro Santa Júlia.

O corpo foi encontrado por um motoboy que ligou para o Samu (Serviço de Entendimento Móvel de Urgência) e para a Polícia Miiltar, ao chegar no local o médico do samu constatou o óbito e a Polícia Militar fez o isolamento do local até a chegada da perícia técnica.

O perito disse que as causas da morte só serão apontadas após o laudo necroscópico, mas por não haver marcas de freadas, nenhum sinal de fratura, e a motocicleta estar sem nenhum tipo que quebrado a causa mais provável seja um mal súbito (infarto).

Após o trabalho da percícia técnica o corpo de Fábiano foi levado para o IMOL (Instituto de Medicína Odontológico Legal).