MORTE NA USINA Família de mecânico vai à Justiça por indenização A primeira audiência da ação será segunda-feira, dia 3 de fevereiro

1 FEV 2020 - 08h:23 Por Valdecir Cremon

A família do mecânico Roni Arsini, que morreu dia 3 de dezembro do ano passado na hidrelétrica de Jupiá, em Três Lagoas, move uma ação contra a empresa onde ele trabalhava. A viúva Tamires Barbosa Arcini estaria sob risco de perder o segundo filho por conta do choque sofrido com a morte do marido. Ela está no sétimo mês de gravidez.

A assessoria do advogado Eduardo Lemos disse que Tamires recebeu apenas o pagamento de gastos com o Hospital Auxiliadora, onde ficou internada, após a morte de Roni. A reportagem não recebeu retorno da empresa PowerChina Brasil, onde Roni trabalhava, sobre o caso.

A primeira audiência da ação será segunda-feira, dia 3 de fevereiro. O valor da ação não foi divulgado. O mecânico morreu na queda de uma pá de uma das turbinas da hidrelétrica.