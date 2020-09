TRAGÉDIA Família de Três Lagoas morre após acidente no estado do Paraná As vítimas estavam em uma carreta que perdeu o freio caindo em uma ribanceira

6 SET 2020 - 10h:45 Por Alfredo Neto

Um acidente com uma carreta tirou a vida de uma família Três-Lagoense neste sábado (5) na região dos Campos Gerais, estado do Paraná, região Sul do Brasil.

O nome das vítimas não foram divulgados até o momento em que essa reportagem era redigida. Apenas que a família (Pai, mãe e filha) vítimas fatais desse acidente seriam da cidade de Três Lagoas.

Segundo nota do BPMOA (Batalhão Militar de Operações Aérea) as vítimas fatais estavam em uma carreta que transportava madeira com destino ao leste do estado do Paraná, quando numa região de serra a carreta teria perdido os freios, saído do controle atingindo alta velocidade e caindo em um barranco.

Com a queda, Mãe e filha morreram na hora, o motorista da carreta ficou preso nas ferragens e depois de um árduo trabalho dos bombeiros, foi socorrido com vida levado de helicóptero para o Hospital de Ponta Grossa, onde deu entrada em estado gravíssimo vindo a óbito nesta madrugada.

O corpo de mãe e filha, está a caminho de Três Lagoas, o chefe da família que também morreu neste acidente também deve ser transladado para Três Lagoas. O batalhão de polícia militar rodoviária do estado do Paraná não divulgou informações sobre nome e nem idade das vítimas.