ACIDENTE Família fica ferida após capotamento na MS-112 em Três Lagoas Corpo de Bombeiros e Samu socorrem as vítimas para Hospital Auxiliadora

9 OUT 2020 - 13h:42 Por Alfredo Neto

Pai, mãe e filho de 12 anos passaram por apuros após o carro que a família viajava capotar na manhã desta sexta-feira (9) na rodovia MS112, em Três Lagoas, sentido Inocência-MS.

O motorista do carro contou que estava com a família no veículo quando próximo do KM44, a roda direita dianteiro travou e o carro saiu da pista invadindo a vegetação lateral. O carro bateu em um barranco e capotou.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e socorreram as três vítimas para o Hospital Auxiliadora. Os ocupantes do carro usavam cinto de segurança e tiveram apenas escoriações. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e preservou o local para o registro da ocorrência.