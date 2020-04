COSIP Famílias carentes terão isenção na taxa de iluminação Vereadores destacaram a relevância da Câmara em apoiar os mais necessitados

25 ABR 2020 - 05h:47 Por Ana Cristina Santos

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram projeto de lei, de autoria do Executivo, que autoriza o município conceder isenção de 100% da taxa da Cosip (Contribuição para o custeio da Iluminação Pública) para famílias carentes, que se enquadram na tarifa social (consumo de 220kwh/mês).

Os vereadores destacaram, mais uma vez, a relevância da Câmara em apoiar os mais necessitados, permitindo uma economia de gastos no valor da conta de luz das famílias carentes.

A isenção terá validade no período de 1º de abril até 30 de junho de 2020.

A Câmara aprovou ainda um projeto de autoria do vereador, André Bittencourt que dispõe sobre a estimulação da produção e do uso de máscaras caseiras no município. O objetivo é estimular a produção e a utilização de máscaras caseiras, como forma de prevenir a proliferação do Covid, evitando assim o uso de máscaras cirúrgicas de forma massiva.