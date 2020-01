DICASA Farmacêutica Márcia Arão fala sobre profissão Márcia conta sobre áreas de atuação de um farmacêutico

20 JAN 2020 - 12h:07 Por Steffany Pincela

Comemorado todo ano em 20 de janeiro no Brasil, o “Dia do Farmacêutico” homenageia o profissional formado no curso superior de farmácia, que é responsável pela promoção da saúde e bem-estar das pessoas e, entre outros, pela promoção do uso racional de medicamentos.

Para falar sobre esta profissão, o programa “A Casa é Sua” desta segunda-feira (20) recebeu a farmacêutica Márcia Arão.

Confira: