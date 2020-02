CASO ANTIGO Fazendeiro acusado de homicídio volta a julgamento dia 12 Ercílio Priviatelli foi condenado a 12 anos de prisão, em 2016, mas TRF anulou sentença

6 FEV 2020 - 06h:31 Por Valdecir Cremon

O fazendeiro Ercílio Priviateli, de 66 anos, acusado pelo assassinato de um trabalhador rural que teria um relacionamento com sua mulher, será julgado pela segunda vez, em Três Lagoas, 13 anos depois do crime. José Cícero, que na época tinha 40 anos, morreu baleado e teve o corpo carbonizado dentro de uma picape, numa estrada rural entre Três Lagoas e Brasilândia, em 2007.

Priviatelli foi a júri, primeiro, em 2016, e pegou 14 anos de cadeia. A defesa recorreu e conseguiu anular o julgamento no TRF (Tribunal Federal de Recursos), em Brasília (DF). Depois disso, advogados dele entraram com 11 recursos contra o processo – dois deles com pedido de habeas corpus. Todos concedidos.

Recursos da defesa ao TRF (Reprodução)

Em 2019, a defesa conseguiu adiar o segundo julgamento porque queria rever as provas do crime, obtidas pelo setor de perícias científicas da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e segurança pública).

Manchas de sangue num par de óculos do fazendeiro, além da identificação de material genético no carro de José Cícero são, segundo o Ministério Público, provas do assassinato.





Ercílio Priviatelli, preso e solto em 2007. (Arquivo/JPNews)

O julgamento do fazendeiro está marcado para o dia 12 deste mês. Em fevereiro, tribunal tem seis julgamentos previstos na cidade.