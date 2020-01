APOIO PúBLICO FCO começa a liberar recursos para empresas e agronegócio Estado dispõe de R$ 2,011 bilhões, sendo R$ 1 bilhão para setor rural e R$ 1 bilhão para o empresaria

25 JAN 2020 - 07h:34 Por Valdecir Cremon

Foram abertas, nesta semana, as operações do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para 2020. Neste ano, o estado dispõe de R$ 2,011 bilhões, sendo R$ 1 bilhão para empreendimentos do setor rural e R$ 1 bilhão para o empresarial.

O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO se reuniu, anteotem, para adequação da regulamentação às normas nacionais e aprovou 50 cartas-consulta que somam R$ 19 milhões em empreendimentos para empresas e R$ 166 milhões para o agronegócio.

Neste segmento, destacam-se projetos na área de florestas de eucalipto destinadas à produção de papel e celulose; aquisição de máquinas e à suinocultura.

Dos R$ 2,011 bilhões disponíveis para financiamentos, o Banco do Brasil é responsável pela liberação de R$ 1,7 bilhão. Outros R$ 211 milhões estão destinados para serem operados por cooperativas de crédito e mais R$ 100 milhões pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

“No caso do recurso para as cooperativas de crédito, aguarda-se a normatização desse procedimento no âmbito do Condel. Caso isso não aconteça, o BB também passa a operar esse montante”, informou Jaime Verruck.