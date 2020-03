CORONAVÍRUS Federação de Judô cancela competições oficiais por 30 dias Risco de contágio pela Covid-19 leva entidade a tomar medida de prevenção

17 MAR 2020 - 13h:00 Por Valdecir Cremon

Aumentam os reflexos do avanço das contaminações pelo coronavírus e diversas medidas de prevenção contra a doença. Além de escolas municipais de Três Lagoas fechadas por 15 dias e restrições do acesso do público a órgãos públicos, como o Fórum e a Defensoria Pública, e a sede da OAB, agora a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul suspendeu por um mês as atividades com público.

O presidente da federação, José Ovídio Duarte da Silva, emitiu uma resolução com a proibição de eventos oficiais da modalidade, no Estado, por conta dos riscos de contágio da doença entre atletas. A proibição por 30 dias pode ser prorrogada por mais um tempo igual, dependendo do avanço da doença.

Apesar disso, uma assembleia geral da federação foi mantida para o dia 21 deste mês, em Campo Grande. Para isso, a entidade tomará "medidas preventivas enquadradas nas determinações do órgãos de saúde competentes".