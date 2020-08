TRêS LAGOAS Feira com diversos alimentos será nesta sexta no Parque de Exposições Feira de produtos da agricultura familiar será realizada em dois sistemas

12 AGO 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

O Sindicato Rural de Três Lagoas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizam nesta sexta-feira (14), no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza, a Feira Segura Três Lagoas.

A feira será das 14h às 20h, com os produtos sendo comercializados de duas maneiras: no modelo tradicional, em que os consumidores compram os alimentos nas bancas diretamente com os feirantes e no sistema drive thru, sem necessidade de sair do veículo. O uso de máscaras será obrigatório no local.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Ivan Carrato, a feira visa fortalecer os pequenos produtores rurais do município, principalmente nesse momento de pandemia da Covid-19, em houve uma redução nas atividades de venda dos produtos.

Serão comercializadas hortaliças, legumes, frutas, ervas, produtos de agroindústria, como queijos, geleias, doces e outros, além de peixes e carnes bovinas e ovinas, devidamente embaladas e refrigeradas. Esse, inclusive, segundo o presidente do Sindicato Rural, será um dos pontos fortes da feira, produtos comercializados seguindo as normas de higienização, principalmente em relação ao Covid- 19.