METEOROLOGIA Feriado da Independência será de calorão e baixa umidade do ar em Três Lagoas Segunda-feira terá predomínio de sol em Três Lagoas a mínima é de 18ºC

7 SET 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Depois de um fim de semana de calorão, a semana se inicia com máximas ainda mais altas em Três Lagoas. Para o feriado de 7 de setembro, a segunda-feira será de temperaturas elevadas, com municípios da região da Costa Leste do Estado ultrapassando os 40ºC. Além da persistente baixa umidade relativa do ar.

A segunda-feira terá predomínio de sol em Três Lagoas a mínima é de 18ºC e máxima de 37ºC graus

Bataguassu apresenta mínima de 21ºCs e máxima de 36ºC

Em Paranaíba, a é mínima de 18ºC e máxima de 38ºC.

Aparecida do Taboado tem mínima de 20ºC e máxima de 37ºC

E em Brasilândia mínima de 18ºC e máxima de 36ºC

Inocência tem mínima de 18ºC e máxima de 38ºC

E em Agua Clara a mínima é de 20ºC e a máxima de 41ºC.