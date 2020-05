EDUCAÇÃO Férias antecipadas acabam e alunos voltam a ter aulas online Aulas serão retomadas na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (Reme)

18 MAI 2020 - 14h:15 Por Kelly Martins

A partir desta terça-feira (19) mais de 16,7 mil estudantes da rede municipal de ensino de Três Lagoas voltam a ter aulas online aplicadas pelos professores. As aulas presenciais continuam suspensas por conta da pandemia do coronavírus, conforme decreto da prefeitura. Nesta segunda-feira (18) encerram as férias antecipadas de julho, que também foi uma das medidas de prevenção à doença decretada pelo Executivo Municipal. O período foi de 4 a 18 de maio.

O mesmo vale para os Centros de Educação de Infantil (CEIs), que atendem crianças entre 0 a 3 anos de idade. As aulas, segundo a Secretaria de Educação, serão por e-mail ou pelo aplicativo WhatsApp. Os educadores encaminham atividades pedagógicas e o material fica disponível de forma impressa nas unidades escolares. A secretaria orienta aos pais entrarem em contato com a escola em que o filho está matriculado, caso tenha alguma dúvida.

Três Lagoas tem 32 escolas e creches municipais. As aulas presenciais foram suspensas em 16 de março pela prefeitura, como forma de evitar a transmissão do novo coronavírus.