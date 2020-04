EFEITO COVID-19 Férias de julho da rede estadual devem ser antecipadas para maio Aulas nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul estão interrompidas desde 23 de março

15 ABR 2020 - 06h:00 Por Ana Cristina Santos

O governo de Mato Grosso do Sul, seguindo o mesmo caminho de outros estados, prevê antecipar as férias escolares de julho da rede estadual de ensino para maio deste ano.

Diretores das escolas estaduais já teriam sido informados do novo calendário escolar, que ainda não foi publicado em Diário Oficial.

As aulas nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul estão interrompidas desde 23 de março, como parte das medidas para conter a pandemia de novo coronavírus .

Inicialmente as aulas estavam suspensas até 6 de abril, depois com o novo decreto, o governo do Estado prorrogou até 6 de maio, data que deve ser iniciada as férias para 210 mil alunos e cerca de 18 mil professores das 352 escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul.

Até a publicação desta matéria a reportagem ainda não havia conseguido um posicionamento oficial da Secretaria Estadual de Educação.

As aulas tem sido a distância por meio de aplicativos e conteúdos disponibilizados pela internet.