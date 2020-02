RESULTADO Fiador de contrato, Guerreiro tem parte do salário penhorado Aluguel de prédio usado como comitê não foi pago pelo locatário, diz processo

20 FEV 2020 - 12h:56 Por Valdecir Cremon

A Justiça condenou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), à penhora de 30% de seu salário até a quitação de parte de uma dívida restante de um contrato de aluguel em que teria sido fiador, em 2008, durante a campanha para deputado estadual. O imóvel foi usado como comitê eleitoral do PDT, partido de Guerreiro na época.

“Infelizmente acabei sendo responsabilizado pela dívida de outra pessoa. E isso só mostra a importância de sermos fiadores de quem a gente confia muito”, disse Guerreiro por meio de nota.

O total atualizado da dívida é de R$ 20,4 mil. Outra parte do débito, cerca de R$ 34 mil, foi paga quando Guerreiro era deputado estadual, entre 2015 e 2016.

A nova penhora está em decisão da juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, de Três Lagoas, que, no final do ano passado, rejeitou todos os embargos de Guerreiro, inclusive sobre os valores cobrados.

A defesa de Guerreiro alegou no processo aberto em 2010 “inércia da parte exequente”, por perda de prazos, e apontou um possível “excesso [no valor] da execução”. Alegou também que Guerreiro assinou o contrato em nome de Aparecido Carlos Bernardo “para fazer um favor”. O advogado Nilson Cavalcante disse nesta quinta-feira (20) que vai ingressar com ação de reparação de danos contra Bernardo “em breve”.

O advogado Wilson Hirata, contratado pelo dono do imóvel, José Gomes da Silva, preferiu não dar entrevista. A reportagem não localizou José Gomes e Aparecido Bernardo.