SOLIDARIEDADE Fiéis se unem e produzem mais de mil máscaras para doação Em meio à pandemia do novo coronavírus, ações sociais têm se multiplicado

13 ABR 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Entre linhas e agulhas, a solidariedade. Mulheres unidas pela fé e pelo amor ao próximo em um momento em que a saúde vive um caos. Juntas, elas formam um grupo de cinco voluntárias que confeccionam aproximadamente 200 máscaras por turno. O trabalho continua pelas mãos de outras voluntarias que se revezam em outros turnos e aí a produção dobra. No final são doadas para os profissionais da saúde do Hospital Auxiliadora. O presidente do Conselho de Pastores de Três Lagoas explica como surgiu a iniciativa. “A ideia surgiu diante da necessidade que o mundo enfrenta com a falta de equipamentos de proteção. Mais de 100 igrejas evangélicas se uniram e estamos a todo vapor”, conta.

O trabalho funciona assim: as fiéis de quase 100 igrejas evangélicas se revezam em turnos. A produção ocorre nas casas delas ou em espaços improvisados, como no comércio da Vânia Ribeiro, que foi improvisado para a confecção.

No final da semana, toda a produção é entregue para o hospital. Já foram 900 máscaras de tecido somente na primeira remessa. O objetivo, agora, é expandir a doação para o Lar dos Idosos.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, ações de solidariedade têm se multiplicado em Três Lagoas. Seja para ajudar as pessoas em grupos de risco, suavizar as dificuldades do isolamento ou contribuir com os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Os gestos de amparo e caridade vêm fazendo a diferença para uma parcela da população da cidade. Muitos se beneficiam com essas atitudes, mas quem mais se alegra, no final das contas, é o próprio voluntário, porque fazer o bem, faz bem! “É um sentimento de muita gratidão. Saber que estamos de alguma forma ajudando esses trabalhadores, que não podem parar, e precisam estar protegidos. É muito bom”, conta a voluntária Vânia.

Assista: