TRêS LAGOAS Fiéis terão de usar máscaras e temperatura aferida Prefeitura libera celebrações, mas igrejas terão que cumprir recomendações

23 ABR 2020 - 06h:04 Por Ana Cristina Santos

Proibidas de realizar suas atividades desde 16 de março, por força de um decreto municipal que proibiu a abertura de vários estabelecimentos, bem como de aglomerações, os templos religiosos serão reabertos ao público na próxima semana. A reabertura com uma série de exigências foi decidida na tarde desta quarta-feira (22), durante reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, com líderes religiosos.

A partir de segunda-feira (27), será permitido que as igrejas retornem as suas atividades, mas de forma segura, não podendo ultrapassar 30% do total de pessoas permitidas pelo alvará de funcionamento, e ainda terão que cumprir o distanciamento de um metro e meio entre os presentes que, obrigatoriamente terão que usar máscaras .

Na entrada dos templos, devem ser disponibilizados aferidores de temperatura infravermelho (pois não há necessidade de contato com a pele para aferição) para que assim seja possível identificar pessoas que possam estar com febre. Se identificada, ela deve ser orientada a retornar para casa e se manter em observação.

Os locais de realização das reuniões devem estar com janelas e portas abertas (durante a execução), permitindo a circulação de ar, atendendo assim as recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde quanto à prevenção de contaminação pela Covid-19.

Entre uma reunião e outra, deve ter um intervalo de no mínimo 1 hora e meia, para que seja possível realização da higienização do local, bem como permitir a saída de todos os presentes antes da chegada dos participantes do próximo horário.

Ficou recomendado, ainda, para que os templos que não tenham estrutura para seguir as exigências que serão publicas em decreto, realizem ou continuem realizando as transmissões das reuniões pela internet .

Quem estiver com sintomas de gripe, e tenham mais de 60 ano, ou gestantes , e menores de 12 anos, não frequentem às reuniões, pois se enquadram no grupo de risco para a doença.

Além disso, será proibido qualquer tipo de contato físico (abraços, beijos, cumprimentos, apertos de mãos e afins), antes, durante e depois das reuniões, evitando assim uma possível contaminação.