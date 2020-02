LESÃO CORPORAL Fim de namoro gera briga e agressões A vítima registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado

24 FEV 2020 - 10h:24 Por Alfredo Neto

Um homem de 34 anos vai responder na justiça por lesão corporal após agredir o ex-namorado de 21 anos, neste domingo (23) na rua TV Antônio Gomes, bairro Vila Nova, zona Norte de Três Lagoas.

À vítima relatou no boletim de ocorrência que o ex-namorado não aceita o termino do relacionamento, e que na data de ontem foi até a casa da vítima convencer o rapaz a reatar o relacionamento.

Após não conseguir convencer o ex-namorado, o agressor partiu para violência física e acertou a vítima com vários socos e chutes, a vitima ficou com lesões no tórax, rosto, braços e abdômen.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).