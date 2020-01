TEMPO Fim de semana pode ser com chuva em Três Lagoas Temperatura máxima pode chegar aos 35°C

17 JAN 2020 - 11h:14 Por Steffany Pincela

Após uma semana de altas temperaturas, o fim de semana chega com temperaturas mais amenas nas cidades da Costa Leste de Mato Grosso Do Sul.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), a sexta-feira (17) será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite em Três Lagoas. O registro de temperatura mínima é de 24ºC e máxima de 35ºC.

No sábado (18) e no domingo (19) a mínima será de 21ºc e máxima de 34°c com chuva.

Dia nublado e com pancadas de chuva a tarde em Água Clara. O registro é mínima de 25°C e máxima de 37°C.

Chuva em Brasilândia e em Bataguassu. A mínima é de 24ºC e a máxima 35ºC.

Clima quente e com previsão de chuva em Paranaíba, Aparecida do Taboado e Inocência. Ainda de acordo com o Cptec/Inpe, o dia será nublado e com chuva. Os termômetros registram mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.