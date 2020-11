METEOROLOGIA Fim de semana será de altas temperaturas em Três Lagoas Termômetros podem registrar até 43°C

6 NOV 2020 - 07h:59 Por Carol Beghelini

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), termômetros podem registrar até 43°C neste fim de semana.

Para quem gosta de curtir um fim de semana com aquele calorão, é hora de aproveitar, mas sempre lembrando de tomar todos os cuidados em relação a saúde. Ainda de acordo com o INMET, a umidade relativa do ar, durante o fim de semana, pode variar entre 10% e 50%, níveis que podem interferir no desempenho do corpo, se não tomado os cuidados ideais.

Para esta sexta-feira, céu ensolarado e sem probabilidade de chuva.

A previsão é de temperatura mínima de 21°C, e máxima de 40°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 21% e 51%.