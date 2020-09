CONTRA AGLOMERAÇÕES Fiscais da Saúde e PM vão realizar operação em Três Lagoas no feriadão Ação de fiscalização é para evitar aglomerações e a trasmissão da Covid-19

2 SET 2020 - 13h:15 Por Kelly Martins

A Vigilância Sanitária, Promotoria da Saúde e a Polícia Militar vão intensificar a fiscalização, em Três Lagoas, neste fim de semana. Com o feriado de 7 de Setembro, na segunda-feira, a equipe tem o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de contenção do coronavírus, estabelecidos por decretos municipais. Um deles é quanto à aglomeração de pessoas em festas, eventos, bares. Com o feriado prolongado, muita gente aproveita para reunir amigos e familiares.

Mas, conforme decreto, o limite para algum tipo de reunião, em casa, por exemplo, é de seis pessoas. Ranchos, sítios, também são alvos da operação. Somente no mês de agosto, 35 pessoas foram levadas para delegacias da cidade por aglomerações e desacato.

